20 ноября 2019 года

Бизнес Нижнего Поволжья поборется за рыбные места

В Астраханской области на конкурс выставили 56 участков под промышленное рыболовство – площадью от 3 до 108 га. Заявки от желающих получить акватории принимаются до 23 декабря.

Согласно конкурсной документации, участки расположены на водных объектах Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Камызякского, Красноярского, Лиманского, Приволжского и Черноярского районов. Организатор торгов – региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы.

Торги предполагается провести 23 декабря в Астрахани. Победителям предложат заключить договоры на 5 лет.

Fishnews