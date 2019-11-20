20 ноября 2019 года

Дело о «научном» браконьерстве расследует полиция

В Волгоградской области задержали одиннадцать человек, подозреваемых в незаконной добыче рыбы организованной группой. По данным правоохранителей, ее возглавлял работник отраслевого НИИ, использовавший разрешение на «научный» вылов.

Спецоперацию в акватории Цимлянского водохранилища провели полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии. Они взяли с поличным жителей Калачевского и близлежащих районов, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

«По имеющейся информации, предполагаемым организатором группы является работник областного отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Злоумышленники, используя разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей, осуществляли лов рыбы в акватории, круглогодично запрещенной для вылова, после чего реализовывали ее оптовыми партиями. При этом они вносили в акты заведомо ложные данные о периодах и объемах улова», – рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, при осмотре места происшествия изъято шесть различных лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы частиковых видов. Один из них – черноморско-азовская шемая – занесен в Красную книгу России. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается более чем в 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Fishnews