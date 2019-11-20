Новости
Подозреваемых взяли с поличным на Цимлянском водохранилище. Кадр оперативной съемки

Дело о «научном» браконьерстве расследует полиция

В Волгоградской области задержали одиннадцать человек, подозреваемых в незаконной добыче рыбы организованной группой. По данным правоохранителей, ее возглавлял работник отраслевого НИИ, использовавший разрешение на «научный» вылов.

Спецоперацию в акватории Цимлянского водохранилища провели полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии. Они взяли с поличным жителей Калачевского и близлежащих районов, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

«По имеющейся информации, предполагаемым организатором группы является работник областного отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Злоумышленники, используя разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей, осуществляли лов рыбы в акватории, круглогодично запрещенной для вылова, после чего реализовывали ее оптовыми партиями. При этом они вносили в акты заведомо ложные данные о периодах и объемах улова», – рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, при осмотре места происшествия изъято шесть различных лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы частиковых видов. Один из них – черноморско-азовская шемая – занесен в Красную книгу России. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается более чем в 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Fishnews

  • Подозреваемых взяли с поличным на Цимлянском водохранилище. Кадр оперативной съемки
  • Всего задержали 11 человек. Кадр оперативной съемки
  • Изъято около 1,5 тонны рыбы. Кадр оперативной съемки
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: браконьерствоуголовное дело
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    На отрасль стали смотреть другими глазами

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

    Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

    Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

    Безопасность мореплавания начинается на берегу

    Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

    Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

    Арсен МИРЗОЯН

    Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хорошие уловы возвращаются инвестициями

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

    Олег КОМАРОВ

    В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Глубоководный промысел требует особой поддержки

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

    Все материалы

    Крупным планом

    Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

    Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

    Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

    Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

    Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

    «Фишеринг сервис»: Идем на восток!

    Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

    Moon Tech: Холод под контролем

    Все материалы

    События

    На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

    Русская рыба мощно выступила в Циндао

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.