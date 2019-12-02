02 декабря 2019 года

Рыбоводные участки в Магаданской области нашли пользователей

Аукцион по продаже рыбоводных участков прошел в Магаданской области. Торги как таковые не состоялись, оба РВУ будут закреплены за единственными участниками.

Два рыбоводных участка в Магаданской области – на реке Магаданка и ручье Безымянный (бассейн реки Тахтояма) – были выставлены на аукцион уже во второй раз. До этого заявки по каждому лоту подало по одной организации, поэтому торги были признаны несостоявшимися.

На новом аукционе к участию допустили «Дальрыбфлотпродукт» и КФХ «Наше достояние» по участку на Магаданке и «Магаданскую рыбную компанию 2» и «Тахтоямск» по РВУ на ручье Безымянный, сообщает корреспондент Fishnews.

В итоге на аукционе, проходившем 29 ноября, присутствовали представители только одного заявителя по каждому лоту – «Дальрыбфлотпродукта» и «Тахтоямска». Согласно правилам, торги признаны несостоявшимися. Договоры будет заключены с единственными участниками.

РВУ предназначены для пастбищного рыбоводства. На акваториях предлагается заниматься воспроизводством лососей.

Fishnews