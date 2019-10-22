22 октября 2019 года

Рыбоводные участки в Магаданской области попробуют продать еще раз

29 ноября в Магаданской области планируется провести аукцион по распределению рыбоводных участков. Ранее эти РВУ уже предлагали пользователям, но на торги по каждому лоту заявилась только одна компания.

Охотское теруправление Росрыболовства опубликовало извещение о проведении аукциона по распределению участков для пастбищной аквакультуры. На акваториях предлагается заниматься воспроизводством лососей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прием заявок на участие в аукционе открылся 22 октября и завершится 22 ноября. Сами торги планируется провести 29 ноября в Магадане.

В качестве лотов предложено два РВУ – на реке Магаданка и ручье Безымянный (бассейн реки Тахтояма). Территориально участки относятся к Магадану и Ольскому городскому округу.

Эти акватории уже выставлялись на аукцион. Однако на торги по каждому лоту подало заявки по одной организации: «Дальрыбфлотпродукт» и «Магаданская рыбная компания 2». В связи с этим аукцион признали несостоявшимся.

Fishnews