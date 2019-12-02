02 декабря 2019 года

Переработку решили поддержать с помощью таможенных пошлин

Профильная правительственная подкомиссия поддержала предложение о продлении действия нулевых таможенных пошлин на ввоз отдельных видов морепродуктов, которые не добывают в России. Окончательное решение будет принято на уровне ЕАЭС.

Вопрос о ставках таможенных пошлин на ввоз морепродуктов рассмотрела подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Действие нулевых ставок решено продлить для отдельных видов морепродуктов, вылов которых в России не осуществляется. Речь идет о кальмарах, осьминогах, мясе криля, сурими отдельных видов рыб. Такая мера применяется с 29 декабря 2017 г. Действие нулевых ставок планируется продлить на три года.

Решение принято для повышения конкурентоспособности отечественных производителей, сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития России.

«Окончательное решение по данному предложению будет принято по итогам его согласования на площадке Евразийской экономической комиссии», – уточнили в ведомстве.

Fishnews