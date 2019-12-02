02 декабря 2019 года

Подписка на Fishnews – легко и удобно

С помощью удобной формы на сайте можно оформить подписку на газету «Fishnews Дайджест» и журнал «Fishnews – Новости рыболовства». Среди ключевых тем на предстоящий год – изменения налогового законодательства в отрасли, строительство судов под квоты добычи крабов, любительская рыбалка.

Для того чтобы подписаться на журнал «Fishnews – Новости рыболовства» и газету «Fishnews Дайджест», можно воспользоваться специальной формой на сайте: https://fishnews.ru/feedback.

Также можно связаться с руководителем отдела подписки Антониной Лопатниковой по телефону 8 914 707 0528 либо по электронной почте antonina@fishnews.ru.

«В нашей газете мы собираем все самое важное, что произошло в рыбной отрасли за месяц. Удобство читателя – наш главный принцип. Мы стремимся рассказать о самых значимых событиях и при этом сэкономить время аудитории», – подчеркнула главный редактор «Fishnews Дайджест» Наталья Сычева.

В 2019 г. самой резонансной темой стали крабовые аукционы. Fishnews отслеживал весь процесс: как готовился и принимался закон об аукционных квотах, как проходили торги. Еще одна инициатива государства, о котором мы постоянно пишем, инвестиционные квоты.

Подготовка изменений по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами и единому сельхозналогу, ветеринарная сертификация, безопасность мореплавания, лососевая путина на Дальнем Востоке, аквакультура, наука и образование – все эти темы освещает Fishnews. И конечно, любительская рыбалка – со следующего года вступит в силу профильный закон и поклонников отдыха на водоемах ждут большие изменения.

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