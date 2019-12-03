03 декабря 2019 года

Россия и Япония обсудят условия промысла на год вперед

В Москве начала работу 36-я сессия российско-японской комиссии по рыболовству. Ее участники обсудят правила и меры регулирования промысла, районы добычи, размеры и видовой состав квот на 2020 г., а также вопросы научно-технического сотрудничества.

В работе сессии принимают участие представители Росрыболовства, рыбохозяйственной науки, Пограничной службы, японского посольства в РФ, департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, а также отраслевые ассоциации, эксперты и рыбопромышленники.

Планируется, что страны обменяются информацией о ведении промысла в 200-мильных зонах на взаимной основе в будущем году. В том числе планируется обсудить соблюдение судами обоих государств правил и мер регулирования, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Во время сессии пройдут консультации по определению на 2020 г. квот добычи водных биоресурсов, их видового состава, промысловых районов и конкретных условий ведения промысла.

Участники рабочих групп рассмотрят порядок подачи заявлений и выдачи разрешений для судов, желающих вести промысел в зонах России и Японии, вопросы сохранения и оптимального использования живых морских ресурсов и развития научно-технического сотрудничества. По итогам 36-й сессии будет подписан протокол.

По информации Росрыболовства, японская квота в ИЭЗ России на 2019 г. на взаимной основе составила 77,5 тыс. тонн, на платной основе – 1,06 тыс. тонн. К 15 ноября японский флот освоил 21,58% взаимной квоты, платная квота не облавливалась.

Fishnews