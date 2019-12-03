03 декабря 2019 года

В деле о «квотных» взятках в Намибии все больше подозреваемых

В Намибии продолжает разгораться скандал, связанный с обвинением двух министров в предоставлении квот исландской компании за взятки. Антикоррупционная комиссия африканской страны предполагает участие все большего количества фигурантов, в том числе иностранных.

Министра рыболовства и морских ресурсов Намибии Бернарда Эсау и министра юстиции Саки Шангхалу обвиняют в получении взяток от Samherji – одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Исландии. Предполагается, что чиновники за вознаграждение предоставили судам компании преимущество в доступе к запасам африканской республики. После публикаций в прессе оба министра подали в отставку, сообщает корреспондент Fishnews.

В намибийской Антикоррупционной комиссии (АКК) считают, что с делом о взятках связаны глава и владелец Samherji Торстейнн Мар Балдвинссон и ряд топ-менеджеров компании. А также управляющий директор по Намибии южноафриканской инвестиционной компании Investec Джеймс Хатуикулипи и его родственники Тамсон Хатуикулипи и Пиус Мвателуло, пишет издание The Namibian.

По мнению АКК, причастными могут быть также бывший министр рыболовства Анголы Виктория де Баррос Нето, ее сын Жуан де Баррос и Антонио Сантос Франциско, который, по слухам, является близким партнером бывшего министра. По информации африканского СМИ, подозреваются также управляющий директор Mermaria Seafood Namibia Эгилл Хельги Арнасон и бывший управляющий директор Sammaji's Mermaria Seafood Namibia (Pty) Ltd. Йоханнес Стефаннсон.

В Норвегии Управление по расследованию экономических и экологических преступлений начало проверку банка DNB ASA. Предполагается изучить его возможные связи с проведением Samherji оплаты для получения намибийских квот. Новости о расследовании обрушили акции банка на 6%, отмечает Financial Times.

Fishnews