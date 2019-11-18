18 ноября 2019 года

Вокруг рыбы Намибии разгорелся коррупционный скандал

В Намибии ушли в отставку министр рыболовства и морских ресурсов, а также министр юстиции. Причиной стали обвинения в коррупции и отмывании денег: по версии журналистов, чиновники за вознаграждение предоставляли квоты исландской компании.

Министра рыболовства и морских ресурсов Бернарда Эсау и министра юстиции Саки Шангхалу обвиняют в получении взяток от Samherji – одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Исландии. Предполагается, что чиновники за вознаграждение предоставили судам компании преимущество в доступе к запасам африканской республики.

Официальный представитель президента Намибии Альфредо Хенгари заявил, что министры подали в отставку после публикаций в прессе. Совместное расследование провели Al Jazeera, исландская государственная телекомпания RUV и исландский журнал Stundin. В своей работе журналисты использовали материалы от организации WikiLeaks, сообщает корреспондент Fishnews.

WikiLeaks опубликовала архив Fishrot – базу данных из более чем 30 тыс. документов, содержащую электронные письма, записки, презентации PowerPoint и медиафайлы. Их предоставил бывший сотрудник Samherji Йоханнес Стефанссон.

В ходе расследования выяснилось, что с 2012 г. исландская компания заплатила связанным с Саки Шангхала бизнес-структурам около 10 млн долларов, пишет Al Jazeera. По версии журналистов, именно этот министр лоббировал «рыболовное» соглашение с соседней Анголой для предоставления Samherji дополнительного доступа к намибийским квотам.

По заявлению исполнительного директора компании Торстейна Мара Балдвинссона, он шокирован тем, что Йоханнес Стефанссон не только признает, что был замешан в незаконной деятельности, но и выдвигает обвинения против бывших коллег. В Samherji отметили, что глубоко озабочены в связи с предъявленными обвинениями и уже прибегли к помощи международной юридической фирмы для проведения расследования.

Бернард Эсау отвергает обвинения в коррупции. Министр уверяет, что никто не предоставил никаких доказательств о существовании денег или преференций, которые он получил в обмен на якобы оказанные услуги. По словам чиновника, он ушел в отставку только ради того, чтобы предотвратить «медиакампанию» против правящей партии – Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО, SWAPO) – перед парламентскими выборами (они назначены на конец ноября).

Саки Шангхала тоже заявил, что не помнит никаких денег или связей с Samherji.

Свой пост покинул и управляющий директор по Намибии южноафриканской инвестиционной компании Investec Джеймс Хатуикулипи. Согласно прозвучавшим обвинениям, именно он стал инициатором коррупционной схемы по передаче Samherji квот на добычу капской ставриды за взятку, пишет Reuters.

Джеймс Хатуикулипи также был вынужден уйти в отставку с поста управляющего директора Investec Asset Management Africa. Его заместитель Рикардо Густаво отстранен от должности до конца независимого расследования.

Fishnews