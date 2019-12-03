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Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

Владимир Стоянов: Пока не изменим законы – Китай не догоним

Множество препятствий для развития аквафермерства в нашей стране связано с нормативно-правовой базой, отмечает генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир Стоянов.

Как один из примеров в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» руководитель компании привел ограничения по доле изъятия для пастбищного выращивания гребешка.

«В Китае таких ограничений нет, поэтому у них основной метод культивирования гребешка не индустриальный, а именно пастбищный, – обратил внимание гендиректор «Русской марикультуры». – Они построили множество заводов, производящих миллиарды особей молоди. Этот посадочный материал они расселяют на дно, а когда особи вырастают до товарных размеров, то начинают изъятие. Благодаря такой технологии объемы производства в Китае несопоставимо больше наших, а затраты на килограмм готовой продукции – меньше».

Самой большой проблемой, по словам Владимира Стоянова, стало получение в пользование земли рядом с аквафермой.

«Например, нашему хозяйству на острове Русском земля требуется для получения качественного посадочного материала в необходимых количествах: нужна площадка для переборки молоди гидробионтов, – отметил руководитель компании. – Однако получение земельного участка – крайне затруднительная и затратная процедура, связанная с очень сложными бюрократическими проволочками. Мы приобрели весьма трудный опыт преодоления административных барьеров в борьбе за каждый участок».

Владимир Стоянов также прокомментировал поставленную властями перед рыбной отраслью задачу повышать отдачу от экспорта. «Полностью поддерживаю, - подчеркнул он. - У нас под боком страны Азиатско-Тихоокеанского региона с населением порядка 2 млрд человек. Причем населением платежеспособным. Они готовы купить практически любую продукцию аквакультуры в неограниченном объеме. Кроме них нашими дальневосточными морепродуктами начали интересоваться и покупатели из европейских стран. Поэтому особых проблем со сбытом не предвидится. Почему бы нам и не развивать экспорт?»

В то же время, на практике реализация этой задачи встречает различные препятствия. Например, с перемещением товара через пункты пропуска.

«Мы второй год бьемся, пытаясь решить проблему перевозки живой продукции через российско-китайскую границу по погранпереходу «Краскино», – рассказал гендиректор «Русской марикультуры». – Переход работает из рук вон плохо: машины пропускают только с 10:00 до 16:30. При таком режиме работы максимальная пропускная способность перехода – 24 грузовика в сутки, при этом на перевозящие живую продукцию машины установлен лимит в 12 единиц. Если ваш грузовик не попал в число этих 12 машин, то пересечь границу он сможет только на следующие, а то и на третьи сутки».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ
  • Участки по выращиванию гидробионтов компании «Русская марикультура»
  • Гребешок выращивается на участках компании с 2017 г.
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