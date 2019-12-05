05 декабря 2019 года

ФАДН предложило порядок возмещения убытка коренным народам

Федеральное агентство по делам национальностей приготовило возможный порядок возмещения убытков коренным малочисленных народам в результате хозяйственной деятельности. Предполагается, что отправной точкой для такой компенсации станут обращения совета представителей КМНС.

В июле 2019 г. президент Владимир Путин подписал изменения закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». С инициативой внесения поправок выступило правительство. Таким образом решено устранить пробел в регулировании возмещения убытков коренным малочисленным народам, объясняли в кабмине.

За правительством были закреплены полномочия по утверждению порядка возмещения убытков, которые возникают в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью.

Сейчас ФАДН предложило проект такого порядка, сообщает корреспондент Fishnews. Предлагается предусмотреть, что хозяйствующий субъект возмещает убытки, если его хозяйственная деятельность «влечет невозможность осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов либо ее ограничение».

Под хозяйствующими субъектами при этом понимаются юридические лица всех организационно-правовых форм и физические лица.

Агентство предложило, чтобы убытки возмещались на основании соглашения, которое будут заключать хозяйствующий субъект и совет представителей малочисленных народов. Основанием для заключения соглашения как раз и будет обращение совета, в связи с тем, что он выявил повод для возмещения.

Fishnews