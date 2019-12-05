05 декабря 2019 года

Рыбоводам Подмосковья помогли финансово

На поддержку аквакультуры Московской области в этом году выделили порядка 22 млн рублей, сообщили в профильном министерстве региона. Компании получили выплаты на содержание маточных стад, приобретение кормов, реконструкцию и модернизацию предприятий.

Выращиванием товарной рыбы в Подмосковье занимаются 20 организаций, рассказали Fishnews в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия. Традиционные объекты – карп, сом, карась, толстолобик, щука, а также ценные породы – осетры и форель.

«Аквафермеры региона получили господдержку на содержание племенного маточного поголовья рыб и за реализованный племенной рыбопосадочный материал. Также мы возместили часть затрат на приобретение комбикормов, создание, реконструкцию и модернизацию объектов аквакультуры», – сообщил глава министерства Андрей Разин.

Он отметил, что рыбохозяйственный комплекс региона располагает достаточно большим производственным потенциалом. Мощности предприятий позволяют выращивать в год до 11 тыс. тонн живой прудовой рыбы, 35 млн штук посадочного материала и выпускать около 1 тыс. тонн рыбопродукции и полуфабрикатов копченых, соленых, пряного посола, пресервов, заявил Андрей Разин.

За прошлый год в Московской области было произведено 5,017 тыс. тонн товарной рыбы. Предполагается, что в 2019 г. показатель немного увеличат.

Fishnews