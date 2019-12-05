05 декабря 2019 года

Государство рассчитывает на проект «Антея» в развитии острова Русский

Марикультурный проект холдинга «Антей» внесен в утвержденную правительством дорожную карту по развитию острова Русский. Предусмотренный объем частных инвестиций – 182 млн рублей до 2024 г.

Согласно дорожной карте, инвестором выступит входящая в «Антей» компания «Русская марикультура». Ее генеральный директор Владимир Стоянов рассказал в интервью Fishnews, что хозяйство с 2017 г. выращивает гребешка, трепанга, устрицу и мидию и уже произвело первую товарную партию продукции.

Руководитель предприятия подчеркнул, что мариферма работает на собственном посадочном материале – это повышает эффективность технологии.

«Закупать молодь у сторонних организаций не очень продуктивно, поскольку она растет в других акваториях и при другом бентосе. Также при транспортировке доля погибших сеголетков может достигать неприемлемых масштабов. В целом чужой посадочный материал не имеет той жизнестойкости, которую мы наблюдаем у своей молоди, полученной от наших производителей, в нашей акватории. Это относится и к гребешку, и к трепангу, и к молоди других объектов», - отметил Владимир Стоянов.

К 2018 г. площадь акватории в пользовании предприятия достигла 285 га. Ее предполагается расширить до 1000 га (за счет бухт Круглая, Филипповского, Рында), а к действующей производственной базе добавить научный и рекреационный кластеры.

Fishnews