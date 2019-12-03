03 декабря 2019 года

Остров Русский в Приморье хотят развивать как кластер

Правительство определило дорожную карту по развитию острова Русский в Приморском крае. Государство рассчитывает в том числе на частные инвестиции в аквакультуре.

Концепцию развития Русского правительство утвердило в мае 2017 г. За счет ее реализации предполагается создать основу для развития острова «как международного научно-образовательного и технологического кластера».

Теперь правительство расписало дорожную карту реализации концепции. «Планом, в частности, предусматривается создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова Русский, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни», – заявили Fishnews в пресс-службе правительства.

Среди мероприятий, которые планируется реализовывать на Русском за счет частных инвестиций, – проект компании «Русская марикультура» (входит в холдинг «Антей»).

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики должно ежегодно предоставлять в правительство доклад о том, как выполняется план.

Fishnews