06 декабря 2019 года

Белорусам дали возможность избежать штрафов за браконьерство

В Беларуси впервые прошла общереспубликанская кампания по добровольной сдаче запрещенных орудий лова. Откликнулось около 300 человек, наградой им стало освобождение от штрафов.

О кампании рассказала представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси Татьяна Титова на российско-белорусской профильной встрече в Минске.

«За время проведения данной акции сдано 1772 сети общей длиной 75,6 км и более 260 прочих запрещенных сетных орудий рыболовства», - сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства.

«Добровольцев» освободили от штрафов за хранение запрещенных орудий лова.

Fishnews