06 декабря 2019 года

Браконьерский бизнес закрыли в Красноярском крае

Пятерых жителей Красноярского края обвиняют в незаконной добыче, хранении, перевозке и продаже сибирского осетра и его икры. Ущерб государству составил свыше 760 тыс. рублей.

Обвинительное заключение утвердила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Пятерым гражданам вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча, хранение, перевозка и продажа «краснокнижных» водных биоресурсов и их производных).

По версии следствия, браконьерский бизнес организовала 42-летняя предпринимательница. «По ее предложению двое жителей поселка Бахта Туруханского района с использованием запрещенных орудий лова (сетей) в бассейне реки Енисей добывали в значительных объемах рыбу вида сибирский осетр. Тушки рыбы, ее части и икра доставлялись в город Красноярск другим участником преступной группы – членом судовой команды пассажирского теплохода», – рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что браконьерская продукция хранилась в рефрижераторе – собственности иного соучастника преступления. Продавали осетрину и икру, по информации прокуратуры, в торговых точках аэропорта Емельяново.

У членов преступной группы изъято 130 банок черной икры (общим весом 43,7 кг), около 80 тушек осетра и его частей (общим весом более 400 кг).

Прокуратура предъявила иск по взысканию ущерба с обвиняемых. На их имущество и денежные средства в целях исполнения приговора наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Fishnews