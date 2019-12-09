09 декабря 2019 года

Против пластика в море запустили GloLitter

Международная морская организация и ФАО объявили о запуске глобального проекта GloLitter по борьбе с пластиковыми отходами в море. Предполагается проверять сооружения по приемке мусора в портах, поощрять маркировку орудий лова, проводить просветительские мероприятия.

Эти и другие меры предусмотрены принятым в 2018 г. планом действий Международной морской организацией (ИМО) по решению проблемы морского пластикового мусора. Проект будет также способствовать реализации соответствуюших документов Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), включая добровольные руководящие принципы по маркировке орудий лова, сообщили Fishnews в пресс-службе ИМО.

Для управления проектом организаторы выбрали десять стран из пяти приоритетных регионов (Азия, Африка, Карибский бассейн, Латинская Америка и Тихоокеанский регион). Предполагается, что на уровне государств GloLitter расширит возможности правительств по контролю за портами и будет способствовать правовым, политическим и институциональным реформам в этой области, подчеркнули в ИМО. Ожидается, что у проекта будет несколько спонсоров. Первым стало правительство Норвегии, выделившее 4,4 млн долларов.

Fishnews