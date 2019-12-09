09 декабря 2019 года

Россия довольна электронным обменом данными о промысле

Тестирование электронного обмена данными о вылове с Фарерскими островами проходит успешно, заявили в российском Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Пробовать каналы связи для передачи электронной отчетности центры мониторинга России и Фарерских островов начали с 1 ноября. Итоги тестирования планируется подвести в первой половине 2020 г. – такая договоренность достигнута на смешанной российско-фарерской комиссии, завершившей свою работу в Торсхавне.

После выполнения необходимых внутригосударственных процедур согласования в 2020 г. будет подписан протокол между Росрыболовством и Инспекцией по рыболовству Фарер по электронному обмену данными о вылове и деятельности промысловых судов, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Центр также подготовит и направит зарубежным коллегам предложения о порядке электронного обмена данными о промысловой деятельности фарерских судов по российской квоте в экономической зоне Норвегии.

Кроме того, Россия и Фарерские острова продлили действие Согласованного протокола о спутниковом мониторинге судов до 31 декабря 2020 г., а также договорились обменяться перечнями устанавливаемого на судах обеих стран оборудования.

Fishnews