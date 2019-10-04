04 октября 2019 года

Россия и Фареры налаживают обмен электронными данными о промысле

Росрыболовство и Министерство по рыболовству Фарерских островов договорились в электронном формате обмениваться рапортами о вылове и работе промысловых судов. Тестировать каналы связи центры мониторинга начнут с ноября.

Стороны согласовали соответствующий протокол в ходе совещания рабочей группы в Копенгагене. Документ рекомендован к утверждению и подписанию на сессии смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству в декабре.

Положения протокола будут подлежать исполнению судами России и Фарер при осуществлении промысла в исключительных экономических зонах друг друга. Документ регламентирует принципы и форматы обмена данными между центрами мониторинга, порядок подачи рапортов, алгоритм действий в случае неисправности оборудования, вопросы технического обслуживания и другие аспекты.

«Центр системы мониторинга рыболовства и связи нацелен на развитие электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности со странами-партнерами, в том числе участниками Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК). Так, у нас еще в 2012 году подписано соглашение с Норвегией, в июле 2019 года в ходе Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге был подписан аналогичный документ с Исландией. Согласование протокола с Фарерскими островами – еще один шаг к цифровизации рыбопромысловой деятельности в международном формате», – прокомментировал начальник ЦСМС Артем Вилкин. Он возглавил российскую делегацию на встрече в Копенгагене.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, согласно договоренности, тестирование каналов связи между центрами мониторинга России и Фарерских островов начнется с 1 ноября.

Члены рабочей группы также обсудили вопросы расширения сотрудничества и обмена опытом с посещением национальных центров мониторинга.

Fishnews