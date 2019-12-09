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В Хабаровском крае создана ассоциация рыбоводов. Фото Марии Кабушкиной

В Хабаровском крае создана ассоциация рыбоводов

Ряд рыбодобывающих предприятий Хабаровского края, осуществляющих промысел тихоокеанских лососей в реке Амур, принял решение о создании Дальневосточной ассоциации рыбоводов (ДАР).

Цель нового специализированного объединения – способствовать становлению и развитию рыбоводной отрасли Хабаровского края.

При непосредственной поддержке краевых властей ДАР будет содействовать строительству частных рыбоводных заводов, участвовать в совершенствованиифедерального и регионального законодательства, регулирующего рыбоводную деятельность, сообщили Fishnews в ассоциации.

Дальневосточная ассоциация рыбоводов также возьмет на себя изучение, анализ и обобщение технологий рыбоводной деятельности, будет оказывать консультационную и методическую поддержку участников объединения, эксплуатантов рыбоводных заводов.

«ДАР будет представлять интересы участников ассоциации во взаимодействии с регулирующими федеральными и краевыми органами власти. Участники ассоциации считают, что развитие пастбищной аквакультуры в бассейне реки Амур позволит значительно увеличить объемы вылова тихоокеанских лососей, не подвергая популяцию риску быть уничтоженной», – отмечают в Дальневосточной ассоциации рыбоводов.

Рыбоохранная деятельность также окажется в фокусе внимания нового объединения.

Председателем ДАР выбран Евгений Пухкалов, пост председателя координационного совета ассоциации займет Максим Бергеля.

По информации министерства сельского хозяйства Хабаровского края, аквакультуру в целях искусственного воспроизводства на территории субъекта осуществляет 7 лососевых рыбоводных заводов, включая 3 государственных ЛРЗ Амурского филиала Главрыбвода. Гурский и Удинский рыбоводные заводы (расположены на реках Гур и Амгунь) специализируются на воспроизводстве тихоокеанских лососей – осенней кеты. Завод Анюйский (река Анюй), помимо этого, выращивает и осетровые виды рыб: калугу, амурского осетра и даже уникального «краснокнижного» сахалинского осетра. Среди частных ЛРЗ, по данным за 2018 г., закладку осуществляли три завода: на реках Булгинка, Урак (Охотский район) и Гыджу (Советско-Гаванский район).

По состоянию на начало 2019 г. общий фонд рыбоводных участков на территории края составляет 22 РВУ. Из них 16 участков (более 3 тыс. га) в Николаевском, Охотском, Ульчском, Советско-Гаванском и Тугуро-Чумиканском районах сформированы для осуществления пастбищной аквакультуры лососевых на малых реках, не имеющих промыслового значения.

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