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В США предложили на 2% поднять ОДУ минтая для восточной части Берингова моря

Америка хочет ловить больше минтая

Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана (NPFMC) рекомендовал на 2% увеличить общий допустимый улов минтая в восточной части Беринговом море на 2020 г. Предполагается установить разрешенный объем добычи на уровне 1,425 млн тонн.

В текущем году вместе с акваторией Алеутских островов американский ОДУ минтая составляет 1,397 млн тонн.

Совет также рекомендовал сократить ОДУ тихоокеанской трески в Беринговом море на 4% – до 141,8 тыс. тонн, а у Алеутских островов, наоборот, увеличить с 12,2 тыс. тонн до 13,8 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Undercurrent News.

Согласно опубликованной в прошлом месяце оценке промысловых запасов в восточной части Берингова моря и на Алеутских островах, биомасса тихоокеанской трески продолжит снижаться в 2020 и 2021 гг. По данным NPFMC, предполагается также снижение биомассы минтая в возрасте от трех лет в 2020 г. до 8,58 млн тонн. Однако текущий прогноз все же более оптимистичен, чем сделанный в 2018 г., когда предсказывали снижение этого показателя в 2020 г. до 8,156 млн тонн.

Fishnews

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