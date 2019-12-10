10 декабря 2019 года

Для оздоровления Волги готовят субсидии

Правительство определило правила предоставления субсидий регионам в рамках проекта по защите Волги. Предполагается ликвидировать объекты накопленного экологического вреда, которые представляют угрозу для реки.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге.

Постановлением от 5 декабря 2019 г. № 1599 определены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на поддержку региональных проектов по защите реки, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается два направления: ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу Волге, с последующей рекультивацией земельных участков, на которых они расположены, и рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу Волге.

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено: в 2020 г. – 1,7 млрд рублей, в 2021 г. – 3,7 млрд рублей, в 2022 г. – 5,2 млрд рублей. Минприроды создаст экспертную комиссию, которая будет ежегодно проводить отбор мероприятий, на реализацию которых предоставляются субсидии.

Fishnews