10 декабря 2019 года

Диких и домашних осетров смогут распознавать по икре

Сибирские исследователи сообщают, что научились со стопроцентной точностью различать икру и филе искусственно выращенных осетровых рыб и их диких сородичей. Помимо прочего, разработку предполагается использовать в борьбе с ННН-промыслом.

Новый метод, разработанный учеными Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН, основан на анализе специфических биохимических маркеров. В частности, исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей. Наличие и соотношение жирных кислот существенно различается у диких рыб и у особей, выращенных в хозяйствах, сообщили Fishnews в пресс-службе СФУ.

«В аквакультуре для ускоренного роста и набора массы осетровых выращивают на искусственных кормах, содержащих, например, растительное сырье (жмых) — в этих продуктах есть особые жирные кислоты, которые потом легко обнаружить в филе и икре осетров. У диких сородичей таких «меток» мы не найдем, поскольку питаются они в основном придонными беспозвоночными, мальками мелких рыб и водорослями. Эта пища содержит свои специфические биохимические маркеры», — рассказала одна из соавторов исследования Анастасия Рудченко.

Специалист отметила, что в настоящее время технология патентуется. В дальнейшем возможно использование разработки в государственных центрах стандартизации качества продукции и правоохранительных органах.

По слова руководителя исследования Михаила Гладышева, в университет неоднократно обращались сотрудники правоохранительных органов с просьбой провести экспертизу конфискованной икры и филе осетровых рыб, чтобы понять, легальный это продукт или результат браконьерского промысла.

«Ранее выполнить такую экспертизу было невозможно. Теперь ученые СФУ и Института биофизики СО РАН получили действенный и высокоточный метод, позволяющий надежно выявлять незаконную добычу ценных осетровых рыб. Мы готовы сделать свой вклад в защищенность ценнейших природных ресурсов Енисейской Сибири», – подчеркнул ученый.

Fishnews