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Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо» будет обладать повышенными мореходными качествами. Фото предоставлено холдингом

Новый флот «Норебо»: каждый килограмм улова – в дело

Группа «Норебо» активно участвует в программе инвестиционных квот: «Северная верфь» построит для рыбаков десять траулеров-процессоров по проекту 170701. О том, как идет работа и какие суда пополнят флот холдинга, в материале «Fishnews – Новости рыболовства».

Больше места на борту

«Перед нами стояла непростая задача: создать практически с нуля новое высокотехнологичное судно, которое сможет работать как на Северном, так и на Дальневосточном бассейне. За основу был взят проект исландского проектно-конструкторского бюро Nautic и существенно доработан», – рассказал Fishnews заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» Сергей Сенников.

Он обратил внимание, что основной особенностью нового траулера является корпус: при длине в 81,6 м и ширине 16 м судно обладает большей вместимостью, чем судно с традиционным корпусом. Экипаж составит 80 человек.

«Проект 170701 – прекрасный пример инновационного подхода, в рамках которого создана принципиально новая архитектура. Благодаря капсулообразной форме носовых обводов и уникальному строению корпуса траулер будет обладать повышенными мореходными качествами и увеличенной площадью рабочего пространства на борту», – отметил Сергей Сенников.

В составе флота «Норебо» уже есть судно с таким корпусом – траулер «Кильдин». Он обеспечивает поставки охлажденного сырья на рыбоперерабатывающую фабрику в Мурманской области. Практика эксплуатации «Кильдина» в сложных погодных условиях показала, что выбор концепции судна был сделан правильно.

Производство – безотходное

На новые траулеры установят самое современное промысловое и рыбоперерабатывающее оборудование. «Пока всех технических деталей мы раскрыть не можем, но наша задача – увеличить экономическую эффективность от использования каждого килограмма улова и обеспечить безотходное производство», – подчеркнул представитель ООО «УК Норебо».

Предприятия холдинга давно занимаются производством продукции с высокой степенью переработки в море. Их опыт использовали технические специалисты «Норебо» совместно с проектантами из «Наутик Рус» (компания входит в исландский консорциум Knarr) и «Северной верфью». Оба предприятия, которые находятся в Санкт-Петербурге, провели большую работу по определению технического насыщения будущих траулеров.

Производственные характеристики судов для каждого бассейна отличаются, так как они будут работать на разных промысловых объектах.

Каждый траулер-процессор для Северного бассейна сможет производить до 40 тонн филе из трески и пикши, а также до 60 тонн мороженой разделанной продукции в сутки. Кроме того, на судне будут выпускать консервы из печени трески и рыбную муку – это позволит полностью использовать все отходы производства. Морозильные мощности составят 100 тонн готовой продукции в сутки.

Дальневосточное судно проекта 170701 будет производить до 45 тонн филе минтая и до 90 тонн мороженой разделанной продукции из минтая и сельди. Здесь тоже предусмотрено безотходное производство: траулеры будут морозить икру, молоки и печень минтая, выпускать рыбную муку. Морозильные мощности траулера-процессора для Дальнего Востока такие же – 100 тонн готовой продукции в сутки.

Траулер-процессор создают достаточно универсальным, но траловые комплексы (под разные виды тралов) и техническое насыщение рыбоперерабатывающей фабрики на судах различаются.

Заказы ожидают в срок

По словам Сергея Сенникова, строительство идет в основном по графику, а в отдельных случаях уже и с опережением. «Как и ожидалось, некоторые задержки возникают с головным судном – «Капитан Соколов», но на его строительство сразу закладывался более длительный период. Каких-то решений о переносе сроков наступления ключевых событий мы не принимали. Однако если небольшие изменения в графике строительства и будут, то они никак не скажутся на общем сроке реализации объекта инвестиций», – заявил заместитель директора ООО «УК Норебо».

Изначально требования к объектам инвестиций предусматривали условия по локализации в объеме не менее 30% от общей стоимости судна. «Норебо» старается увеличить этот процент. В частности, поставщиков стимулируют переносить свои представительства и производства в Россию.

«В некоторых случаях удается найти российских поставщиков, качество продукции которых не уступает иностранной», – заметил Сергей Сенников.

Передача «Капитана Соколова» заказчику планируется в сентябре 2020 г., после этого траулер-процессор будет зарегистрирован в Российском международном реестре судов. Далее судно перегонят в порт назначения, после чего будут проводиться испытания на промысле. В дальнейшем строящийся флот «Норебо» будет передаваться рыбакам с промежутками менее чем в полгода, рассказал собеседник Fishnews.

«Общий объем инвестиций в строительство десяти судов по проекту 170701 в рублевом эквиваленте составит порядка 38,4 млрд рублей, – сообщил представитель холдинга. – Часть расходов на закупку зарубежного оборудования запланирована в иностранной валюте. На сегодня наши компании уже инвестировали в реализацию этих проектов порядка 9,8 млрд рублей. Финансирование осуществляется как за счет собственных средств «Норебо», так и за счет заемных средств Сбербанка России».

При сдаче объекта инвестиций будет проверяться соответствие построенного судна характеристикам, заявленным в инвестиционном проекте. «Основное внимание, как мы понимаем, уделят производственным характеристикам фабрики. Заявленные нами характеристики существенно превышают требования, предусмотренные в постановлении правительства», – подчеркнул Сергей Сенников.

Текст полностью смотрите в рубрике «Крупным планом».

  • Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо» будет обладать повышенными мореходными качествами. Фото предоставлено холдингом
  • Траулер «Кильдин» обеспечивает поставки охлажденного сырья на рыбоперерабатывающую фабрику «Норебо» в Мурманской области. Фото предоставлено холдингом
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