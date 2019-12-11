11 декабря 2019 года

Рыбакам Камчатки дали ориентир по взаимодействию с пограничниками

Правила рыболовства для Дальнего Востока предусматривают возможность учета уловов в местах доставки и выгрузки. Минрыбхоз Камчатского края опубликовал информацию от пограничного управления по работе в таком режиме.

Правила предусматривают требования по уведомлению пограничного органа для тех, кто использует режим с учетом в местах доставки. Не менее чем за трое суток нужно проинформировать пограничников о дате начала осуществления рыболовства; не позже чем за сутки – о дате окончания. Не меньше чем за три часа нужно сообщить о времени и месте выгрузки уловов водных биоресурсов в каждом случае выгрузки.

Порядок уведомления нормативно не определен, поэтому Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району предлагает оформлять уведомление о дате начала (окончания) рыболовства по рекомендуемому образцу и направлять по факсу или электронной почте, указанной на сайте ПУ.

О времени и месте выгрузки уловов ВБР предлагается по телефону, радио-, факсимильной связи или электронной почте уведомлять ближайшее городское или районное подразделение пограуправления, которое направляет инспекторский состав для регистрации объемов добычи. Телефоны указаны на сайте министерства рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews.

Если связаться с городским или районным подразделением не удается, информацию предложено передавать по круглосуточному телефону дежурной службы погрануправления 8 (4152) 43-94-90.

Fishnews