07 июня 2019 года

Учет в местах доставки – на выбор пользователя

Разработчики новых правила рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрели, что учет уловов может осуществляться как в местах добычи, так и в местах доставки и выгрузки – на выбор пользователя.

Особые условия для судов, которые доставляют уловы водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде, были предусмотрены в правилах рыболовства для Дальнего Востока в прошлом году. Пользователи получили возможность вести учет веса и видового состава уловов ВБР в промысловом журнале в местах доставки и выгрузки. Такие условия были предусмотрены как для промышленного, так и для прибрежного рыболовства.

При этом в правила включили ряд ограничений для судов, которые хотят воспользоваться особыми возможностями. Например, запрет на добычу двумя и более пользователями с применением одного судна, а также по двум и более разрешениям на вылов, предусматривающим добычу в разных районах.

Контролирующие органы стали толковать правила таким образом, что даже те суда, которые не стали пользоваться упрощенным учетом, все равно должны соблюдать эти ограничения.

В новой редакции правил решено было исключить основания для неоднозначных толкований, сообщает корреспондент Fishnews. Теперь предусмотрено, что пользователи при промышленном и (или) прибрежном рыболовстве в морских водах с доставкой и выгрузкой уловов водных биоресурсов на берег в живом, свежем или охлажденном виде могут осуществлять учет по двум схемам. В местах добычи либо на основе добровольного выбора - в местах доставки и выгрузки уловов.

При этом для рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки сохраняется ряд ограничений. Так, не допускается в течение одного рейса (выхода в море) добыча в двух и более рыбопромысловых зонах (подзонах), двумя и более юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими право на вылов. Нельзя перегружать уловы ВБР с добывающих судов рыбопромыслового флота на иные суда.

Напомним, что новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна вступят в силу с 17 июня.

Fishnews