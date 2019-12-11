11 декабря 2019 года

На обсуждение будущей Красной книги РФ отвели две недели

Опубликован проект приказа Минприроды России «Об утверждении объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ». Общественное обсуждение нового списка особо охраняемых животных, растений и грибов заканчивается 24 декабря.

Документ размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке указано, что предлагаемый перечень одобрен комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. Комиссия была создана Минприроды 23 октября 2019 г.

Принятие проекта «будет способствовать эффективной реализации государственной политики в данной сфере», сказано в пояснительной записке.

В настоящее время список краснокнижных животных действует в редакции от 2001 г.

Fishnews