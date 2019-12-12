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Судно «Крымский». Фото с сайта компании «Примкраб»

«Крымский» вернулся к промыслу

Судну «Крымский», задержанному в Японском море, предоставлена свободная практика, оно вернулось к работе, сообщили в пограничном управлении. При этом разбирательства продолжаются.

Напомним, что 6 декабря пограничная служба распространила информацию о задержании российского судна «Крымский». Сообщалось, что оно доставлено в порт Находка.

11 декабря компания «Примкраб», которой принадлежит «Крымский», проинформировала СМИ, что на судно снят запрет пользования и оно осуществляет плановый промысел в Приморской подзоне, со всей необходимой разрешительной документацией.

«По факту случившегося контролирующие органы проводят соответствующие проверки, компания «Примкраб» также выясняет обстоятельства случившегося. Установлено, что не было допущено каких-либо нарушений правил рыболовства, никаких фактов браконьерства не зафиксировано», – заявили в «Примкрабе».

В погрануправлении ФСБ России по Приморскому краю Fishnews рассказали, что изменена форма ареста, судну предоставлена свободная практика, «Крымский» вернулся к работе, но распоряжаться им как имуществом компания не может. Разбирательство продолжается, уточнили в управлении.

Fishnews

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НазадМетки: браконьерство
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