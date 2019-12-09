09 декабря 2019 года

Пограничники сообщили о задержании российского краболова

Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю распространило информацию о задержании в Японском море российского судна «Крымский». По данным ведомства, оно осуществляло промысел краба в закрытом для добычи районе.

«Малое добывающее судно «Крымский» (порт приписки – Владивосток) было обнаружено пограничным сторожевым кораблем в территориальном море на траверзе острова Аскольд. Экипаж судна осуществлял рыболовство с помощью придонных орудий лова, использование которых в данном районе запрещено. При этом установлено, что промысел осуществлялся в течение 5 дней без разрешения», – заявили Fishnews в пресс-группе пограничного управления.

По информации ведомства, на момент проверки в крабовых ловушках обнаружено более 11 100 особей краба-стригуна опилио общим весом свыше 13 тонн. Под контролем осмотровой группы весь улов был возвращен в естественную среду обитания.

Предотвращенный ущерб оценивается в сумму порядка 53 млн рублей, заявила представитель погрануправления Альбина Проскуренко.

Судно доставлено в порт Находка. В отношении капитана проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение. К сообщению прилагается видеосъемка.

Судовладелец в пресс-релизе пограничного управления не указан, в Регистровой книге судов собственником «Крымского» значится ООО «Примкраб».

В 2017 г. РРПК приобрела на аукционы квоты вылова крабов – синего, волосатого четырехугольного и стригуна опилио – в подзоне Приморье. Для освоения ценных биоресурсов был создан «Примкраб».

На аукционе по распределению нового вида квот добычи крабов в октябре 2019 г., компании, связанные с РРПК, также купили доли для промысла на Дальневосточном бассейне.

Fishnews