12 декабря 2019 года

Японцы разрабатывают все больше гаджетов для аквакультуры

«Умные» кормушки и буи, управляемые со смартфонов, беспилотники для отбора проб морской воды и другие новинки предложили аквафермерам японские технологические компании.

Презентации новых гаджетов для аквакультуры прошли на Японском международном шоу морепродуктов и технологий (Japan International Seafood and Technology Show) и Токийском симпозиуме по устойчивому производству морепродуктов (Tokyo Seafood Sustainability Symposium).

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложенные разработки призваны помочь сократить издержки аквафермеров на производстве и снизить их потери от стихийных бедствий.

К примеру, гаджет Umitron K.K под названием Umitron Cell 2 представляет собой интеллектуальную систему кормления для акваферм, в которой использована технология интернета вещей (IoT). Она позволяет объединять в единую сеть различные предметы и управлять ими удаленно при помощи смартфона, по принципу системы «умный дом». Судя по информации, опубликованной на ресурсе seafoodsource.com, устройство работает с использованием солнечной энергии и спутниковой связи, что обеспечивает стабильный сбор данных и удаленный контроль с берега.

Кроме того, разработчик использует технологии машинного обучения и анализа изображений для того, чтобы получать обобщенную информацию. Так, Umitron Cell 2 способен собирать данные из видеопотоков и определять аппетит рыбы.

Еще одна компания, NTT Docomo, продемонстрировала рынку умный буй (IoT), который использует сенсоры и коммуникационное оборудование для измерения температуры и солености воды. В частности, полученные данные применяются для оценки времени нереста устриц. Это позволяет отказаться от традиционных способов сбора данных с привлечением людского ресурса.

Японская телекоммуникационная компания KDDI представила беспилотник Akabot II, который способен быстро обнаружить возникновение «красного прилива» (цветения водорослей). Дрон совершает перелеты над морем, отбирает пробы воды и оперативно передает информацию на берег – уже через 15 минут после взятия образца, сообщают зарубежные СМИ.

Такой скачок в развитии технологий для отрасли некоторые эксперты связывают в том числе с недавними реформами законодательства в рыбном хозяйстве Японии. До принятия поправок неиспользуемые акватории для аквакультуры резервировались для рыболовства. Сейчас же технологические компании могут использовать их для проведения экспериментов.

Fishnews