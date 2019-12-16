16 декабря 2019 года

РРПК повысит эффективность с помощью цифровых технологий

«Русская рыбопромышленная компания» рассчитывает в 2021 г. запустить центр управления флотом со специальной информационной системой. Она позволит представлять данные о работе судов и производстве в едином интерактивном интерфейсе для более эффективного планирования.

О планах по созданию центра управления флотом журналистам рассказал новый генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. Для обеспечения центра разработана интегрированная информационная система. В автоматическом режиме она предоставляет в едином интерактивном интерфейсе оперативные, аналитические и прогнозные данные по производственным и техническим показателям работы судов и производства, а также финансовые показатели деятельности компании в целом, отметили в РРПК.

Такая система поможет при планировании отгрузки видеть, какие погодные и ледовые условия складываются в районе, какие рефрижераторные суда находятся поблизости, привел пример Виктор Литвиненко.

Планируется, что сотрудники центра управления флотом смогут в интерактивном режиме наблюдать за метеоданными в районах промысла и дислокации судов, получать изображения с камер видеонаблюдения на судах в режиме реального времени. Это должно повысить уровень контроля за соблюдением техники безопасности и качества производства, сообщает корреспондент Fishnews.

Внедрение цифровых технологий во все процессы операционной деятельности – от добычи и переработки до доставки готовой продукции конечному потребителю – в РРПК назвали одной из ключевых задач.

В компании озвучили прогноз по результатам 2019 г. Ожидается, что общий вылов составит более 300 тыс. тонн водных биоресурсов (+7% к уровню прошлого года), в том числе 260 тыс. тонн минтая.



Fishnews