Аукцион определил обладателей озер в Карелии
Северо-Западное теруправление Росрыболовства провело аукцион по распределению участков для аквакультуры в Карелии. Наибольшей популярностью пользовались РВУ на озерах Онежское и Суккозеро.
На аукцион, организатором которого выступило Северо-Западное теруправление Росрыболовства, разыграно пять участков на озерах Карелии. Все – для индустриальной аквакультуры.
Сам аукцион, как следует из информации, размещенной на сайте torgi.gov.ru, прошел 12 декабря в Санкт-Петербурге.
«Наибольший спрос вызвали участки на озерах Онежское и Суккозеро. Цена этих лотов превысила 5,2 млн рублей. По результатам аукциона федеральный бюджет пополнится на 6,2 млн рублей», – рассказали Fishnews в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства.
Fishnews