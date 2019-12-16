16 декабря 2019 года

Аукцион определил обладателей озер в Карелии

Северо-Западное теруправление Росрыболовства провело аукцион по распределению участков для аквакультуры в Карелии. Наибольшей популярностью пользовались РВУ на озерах Онежское и Суккозеро.

На аукцион, организатором которого выступило Северо-Западное теруправление Росрыболовства, разыграно пять участков на озерах Карелии. Все – для индустриальной аквакультуры.

Сам аукцион, как следует из информации, размещенной на сайте torgi.gov.ru, прошел 12 декабря в Санкт-Петербурге.

«Наибольший спрос вызвали участки на озерах Онежское и Суккозеро. Цена этих лотов превысила 5,2 млн рублей. По результатам аукциона федеральный бюджет пополнится на 6,2 млн рублей», – рассказали Fishnews в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства.

Fishnews