16 декабря 2019 года

Икру поймали на границе

Более 100 кг лососевой икры задержали уссурийские таможенники. По их данным, российская компания отправила в Китай партию замороженного деликатеса, занизив в документах вес товара.

По информации таможенного ведомства, неучтенную икру – 116,3 кг – выявили в двустороннем автомобильном пункте пропуска «Турий Рог» (Приморский край).

«Компания-экспортер из Хабаровского края подала таможенную декларацию на вывоз в Китай более 1,2 тонны замороженной красной икры, упакованной в банки по 200 граммов. При досмотре фуры в пункте пропуска выяснилось, что реальный вес превысил указанный в декларации на 116,3 кг. Компания пыталась незаконно вывезти 518 банок красной икры», - рассказали Fishnews в пресс-службе Уссурийской таможни.

В отношении экспортера возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование товаров). Компании грозит штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товара с конфискацией.

Банки с икрой изъяты и помещены на склад временного хранения, проводится расследование.

Fishnews