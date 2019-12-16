16 декабря 2019 года

Перевозчику осетра насчитали более 36 миллионов ущерба

В Астрахани сотрудники ФСБ обнаружили в грузовике тайник с 800 кг осетрины. По новой методике расчета ущерб водным биоресурсам превысил 36 млн рублей.

Всего в тайнике было найдено 263 экземпляра русского осетра, со следами незаконной добычи, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Fishnews