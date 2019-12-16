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В новой должности - руководителя Сахалино-Курильского теруправления - Самира КУЛИЕВА представил заместитель главы Росрыболовства Михаил ИВАНИК. Фото пресс-службы ведомства

Самир Кулиев назначен руководителем СКТУ

Руководителем Сахалино-Курильского теруправления Рорыболовства официально стал Самир Кулиев. С июня 2017 г. он руководил управлением в качестве временно исполняющего обязанности.

На должность руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир Кулиев назначен приказом Минсельхоза от 13 декабря 2019 г. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе федерального агентства.

В новой должности Самира Кулиева представил заместитель главы Росрыболовства Михаил Иваник.

Как отметили в ведомстве, за время работы в качестве врио Самир Кулиев показал себя как профессиональный руководитель.

Напомним, что на прошлой неделе также состоялось назначение главы Амурского теруправления Росрыболовства. Руководителем ТУ стал Денис Крылов.

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