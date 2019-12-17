17 декабря 2019 года

АРУК сформулировала предложения по промыслу анадромных

Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края направила в Амурское теруправление Росрыболовства и ХабаровскНИРО пакет изменений в правила рыболовства и предложения в стратегию промысла на 2020 г.

АРУК предлагает скорректировать правила рыболовства в части промышленного лова корюшки, вменив в обязанность пользователям при установке стационарных орудий лова привязывать одно крыло к берегу. Также в ассоциации считают необходимым запретить использовать ставные орудия с более чем одной ловушкой и связывать их. Длину орудия лова нужно считать как длину всех его элементов – крыло, ловушка и др., говорится в предложениях.

Что касается промысла тихоокеанских лососей в реке Амур, то объединение по-прежнему настаивает на введении обязанности оборудовать ставные невода (заездки) проходными окнами. В подготовленных изменениях даются точные и исчерпывающие характеристики данных элементов, сообщили Fishnews в Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края.

Предложения в стратегию промысла тихоокеанских лососей на 2020 г. касаются мер ограничения промысла: рыбопромышленники настаивают на введении проходных дней в режиме день через день для всех муниципальных районов и всех видов орудий промысла.

В части распределения объемов вылова АРУК предлагает жесткое закрепление основных лимитов между районами в пропорции 40/40/20 (для Николаевского, Ульчского и остальных районов соответственно). Что касается резервных объемов, то, по мнению членов ассоциации, от них необходимо отказаться вовсе либо выделять резерв в небольшом объеме (10-15% от рекомендуемого вылова) с жестким закреплением по районам.

Также рыбопромышленники считают необходимым продлить запрет промысла летней кеты.

Напомним, ноябрьский ДВНПС подтвердил необходимость продолжить практику принятия региональных стратегий регулирования промысла тихоокеанских лососей: в 2020 г. стратегии планируется подготовить до 17 февраля, отмечено в протоколе научно-промыслового совета. Дополнительные вопросы лососевой путины решено обсудить на «промежуточном» заседании ДВНПС в конце февраля.

Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов в этом году принимала участие в работе региональной комиссии по анадромным, отстаивая в том числе интересы большого числа жителей отдаленных районов Хабаровского края. К настоящему моменту от местного населения собрано уже более 1000 подписей в пользу того, чтобы председатель АРУК Максим Бергеля и в будущем году продолжил работу в составе краевой комиссии.

Fishnews