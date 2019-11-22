22 ноября 2019 года

Научно-промысловый совет дал рекомендации по лососевой путине

В 2020 г. планируется вновь использовать стратегии регулирования промысла лососей по регионам Дальнего Востока. Специалистам также предстоит проанализировать ситуацию с принятием решений по организации путины.

На осеннем заседании Дальневосточный научно-промысловый совет традиционно рассмотрел результаты добычи тихоокеанских лососей. По данным на начало ноября, рыбаки взяли без малого 500 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в итоговом протоколе ДВНПС говорится о необходимости продолжить практику подготовки региональных стратегий регулирования промысла тихоокеанских лососей. Такие материалы предусматривают планируемые сроки начала и завершения добычи, ограничения лова. До 17 февраля планируется подготовить стратегии на 2020 г. с учетом результатов путины 2019 г. Даны отдельные рекомендации по регионам.

Так, на заседании обсуждалась ситуация с пропуском нерки в бассейне реки Камчатка. Ожидается, что департамент анадромных видов рыб ВНИРО и КамчатНИРО проанализируют результаты научно-исследовательских работ и промысла в Камчатском заливе и бассейне реки Камчатка. При этом должны быть подготовлены предложения по регулированию промысла нерки, позволяющие обеспечить пропуск на нерестилища производителей ранней формы.

Представителей рыбной промышленности Хабаровского края волновало, какие решения будут приняты по летним лососям Амура. В этом году их промысел был закрыт. ДВНПС рекомендовал департаменту анадромных видов рыб ВНИРО и хабаровскому филиалу института изучить ситуацию и при необходимости разработать меры регулирования промысла горбуши и летней кеты в бассейне Амура и лимане на 2020 г. Также Росрыболовство и отраслевая наука с привлечением региональных властей и ассоциаций края должны проанализировать решения, которые комиссия по анадромным принимала в 2019 г.

Проблему с оперативностью регулирования промысла подняли на заседании представители Сахалинской области. Обеспокоенность этой ситуацией выразили рыбопромышленники и правительство региона. Порой из ВНИРО и СахНИРО поступали противоречащие друг другу рекомендации, отметили в областном агентстве по рыболовству.

По итогам заседания управлению науки и образования Росрыболовства, департаменту анадромных видов рыб ВНИРО и СахНИРО поручено проанализировать решения областной комиссии по анадромным. К работе должны быть привлечены региональное агентство по рыболовству и отраслевые ассоциации. Срок, как и в случае с Хабаровским краем, до 10 февраля.

В рамках ДВНПС обсуждалась и тема организации лососевого промысла на Северных Курилах – вопрос давних дискуссий между Сахалинской областью и Камчатским краем. Согласно протоколу совета, управление науки и образования Росрыболовства совместно с ВНИРО и агентством по рыболовству Сахалинской области рассмотрят возможность разработки способов и орудий добычи, альтернативных ставным сетям, в целях промышленного рыболовства тихоокеанских лососей на Северных Курилах. Срок – до конца 2020 г.

Fishnews