18 декабря 2019 года

Илья Шестаков доволен развитием отраслевого законодательства

Законодательство о рыболовстве и внесенные в него изменения достигают своей цели, правоприменение достаточно позитивное, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Взгляд регулятора на отраслевое законодательство глава Росрыболовства Илья Шестаков представил на конференции, которая была организована в Госдуме к 15-летию принятия федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Базовый закон был принят в 2004 г., исходя из тех целей и задач, которые государство ставило в рамках регулирования рыбной отрасли на тот момент, отметил руководитель ведомства. Система предоставления права на вылов до этого времени реформировалась, она не была целиком прозрачной и не стимулировала бизнес к долгосрочным вложениям.

Принятый закон о рыболовстве, по мнению Ильи Шестакова, полностью отвечал поставленным целям и задачам, за пять лет он показал неплохие результаты и затем действие документа решено было продлить. Но на тот момент задачи стояли уже другие: не только консолидация активов и построение отрасли как таковой, но и инвестирование. Государство рассчитывало, что рыбное хозяйство начнет развивать отстающие производственные мощности, реализовывать кадровый потенциал.

«Наверное, не все удалось, хотя нельзя сказать, что ничего не было сделано. Безусловно, какие-то программы были начаты, но все эти программы основывались именно на необходимости наращивания объемов вылова, без учета вопросов безопасности, вопросов повышения социальной ответственности бизнеса», - заявил глава Федерального агентства по рыболовству.

В связи с этим, отметил он, в 2015 г. на заседании президиума Госсовета решено было через законодательные инициативы простимулировать отрасль к развитию.

Полученные результаты, по мнению Ильи Шестакова, впечатляют. Изменения, сказал он, были направлены на повышение отдачи от отрасли для страны. Под инвестиционные квоты вылова на отечественных верфях должно быть построено 43 судна, также ожидается строительство 25 береговых заводов. «Понятно, что где-то это небольшие заводы, но есть и заводы-гиганты, которые будут перерабатывать до 300 тыс. тонн рыбы в год. Это важно с учетом того, что на Дальнем Востоке растет биоресурсная база», - сказал глава Росрыболовства.

По его словам, новый флот и те суда, которые будут замещаться, не останутся недозагруженными и будут заниматься перспективными объектами промысла. Важной задачей руководитель ведомства назвал и наращивание уловов в открытом океане, хотя таких показателей, как в советские времена, на этих промыслах ждать не стоит: другие тогда были условия, отрасль дотировалась, да и ситуация с регулированием рыболовства в «чужих» водах была иной.

Процесс изменения базового законодательства не прекращается. Следующая задача – увеличение отдачи от тонны улова, объемов воспроизводства водных биоресурсов, развитие аквакультуры, в том числе через пастбищное лососеводство, перечислил Илья Шестаков. «И безусловно, конечно же, стоят перед отраслью проблемы, связанные с научным обеспечением», - добавил он. Финансирование науки за последние годы значительно возросло, ведется работа по обновлению флота для институтов, сообщил глава Росрыболовства.

Рыбную отрасль он назвал одной из самых живых с точки зрения изменений законодательства, необходимости его адаптации к меняющимся условиям. «Постоянно что-то происходит, появляются новые виды, меняется ресурсная база, появляются новые технологии, и постоянно нам нужно адаптироваться ко всем этим новым вызовам», - сказал руководитель федерального агентства.

Fishnews