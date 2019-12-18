Новости
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ принял участие в конференции, организованной в Госдуме к 15-летию принятия закона о рыболовстве. Фото пресс-службы ГД

Илья Шестаков доволен развитием отраслевого законодательства

Законодательство о рыболовстве и внесенные в него изменения достигают своей цели, правоприменение достаточно позитивное, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Взгляд регулятора на отраслевое законодательство глава Росрыболовства Илья Шестаков представил на конференции, которая была организована в Госдуме к 15-летию принятия федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Базовый закон был принят в 2004 г., исходя из тех целей и задач, которые государство ставило в рамках регулирования рыбной отрасли на тот момент, отметил руководитель ведомства. Система предоставления права на вылов до этого времени реформировалась, она не была целиком прозрачной и не стимулировала бизнес к долгосрочным вложениям.

Принятый закон о рыболовстве, по мнению Ильи Шестакова, полностью отвечал поставленным целям и задачам, за пять лет он показал неплохие результаты и затем действие документа решено было продлить. Но на тот момент задачи стояли уже другие: не только консолидация активов и построение отрасли как таковой, но и инвестирование. Государство рассчитывало, что рыбное хозяйство начнет развивать отстающие производственные мощности, реализовывать кадровый потенциал.

«Наверное, не все удалось, хотя нельзя сказать, что ничего не было сделано. Безусловно, какие-то программы были начаты, но все эти программы основывались именно на необходимости наращивания объемов вылова, без учета вопросов безопасности, вопросов повышения социальной ответственности бизнеса», - заявил глава Федерального агентства по рыболовству.

В связи с этим, отметил он, в 2015 г. на заседании президиума Госсовета решено было через законодательные инициативы простимулировать отрасль к развитию.

Полученные результаты, по мнению Ильи Шестакова, впечатляют. Изменения, сказал он, были направлены на повышение отдачи от отрасли для страны. Под инвестиционные квоты вылова на отечественных верфях должно быть построено 43 судна, также ожидается строительство 25 береговых заводов. «Понятно, что где-то это небольшие заводы, но есть и заводы-гиганты, которые будут перерабатывать до 300 тыс. тонн рыбы в год. Это важно с учетом того, что на Дальнем Востоке растет биоресурсная база», - сказал глава Росрыболовства.

По его словам, новый флот и те суда, которые будут замещаться, не останутся недозагруженными и будут заниматься перспективными объектами промысла. Важной задачей руководитель ведомства назвал и наращивание уловов в открытом океане, хотя таких показателей, как в советские времена, на этих промыслах ждать не стоит: другие тогда были условия, отрасль дотировалась, да и ситуация с регулированием рыболовства в «чужих» водах была иной.

Процесс изменения базового законодательства не прекращается. Следующая задача – увеличение отдачи от тонны улова, объемов воспроизводства водных биоресурсов, развитие аквакультуры, в том числе через пастбищное лососеводство, перечислил Илья Шестаков. «И безусловно, конечно же, стоят перед отраслью проблемы, связанные с научным обеспечением», - добавил он. Финансирование науки за последние годы значительно возросло, ведется работа по обновлению флота для институтов, сообщил глава Росрыболовства.

Рыбную отрасль он назвал одной из самых живых с точки зрения изменений законодательства, необходимости его адаптации к меняющимся условиям. «Постоянно что-то происходит, появляются новые виды, меняется ресурсная база, появляются новые технологии, и постоянно нам нужно адаптироваться ко всем этим новым вызовам», - сказал руководитель федерального агентства.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук Анатолий МАКОЕДОВ

Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук

Анатолий МАКОЕДОВ

Закон о рыболовстве привел к новому восприятию отрасли

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Аквакультуре Дальнего Востока нужна стратегия

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК)

Максим БЕРГЕЛЯ

Хабаровский край смотрит на рыбу теперь совершенно иначе

Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

Генеральный директор компании «Русская марикультура»

Владимир СТОЯНОВ

Пока не изменим законы – Китай не догоним

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

Все материалы

Крупным планом

В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай. Фото ТЛК «Райл Сервис»

В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай

Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира

Большому кораблю – большое плавание

В Циндао «Антей» организовал поединок по приготовлению краба

Российский краб готов к битве за потребителя

Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо» будет обладать повышенными мореходными качествами. Фото предоставлено холдингом

Новый флот «Норебо»: каждый килограмм улова – в дело

Все материалы

События

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

Что обсуждал конгресс

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.