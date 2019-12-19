19 декабря 2019 года

МИД рассказал о помощи задержанным японским рыбакам

МИД России озвучил названия задержанных на Южных Курилах японских судов. По данным министерства, членов экипажей обеспечили сухим пайком, прорабатывается возможность доставки продуктов, топлива, одежды и лекарств из Японии.

Вопрос о задержанных и доставленных в Южно-Курильск японских судах и моряках задали официальному представителю МИД России Марии Захаровой на брифинге 18 декабря. Она подтвердила, со ссылкой на коллегу в Южно-Сахалинске и пограничников, что проверка выявила несоответствие фактических объемов добычи осьминога данным в промжурналах, сообщает корреспондент Fishnews.

«Речь идет о рыболовных шхунах «Харуми-мару № 53», «Сэйсе-мару № 62», «Оотомо-мару № 38», «Умитака-мару № 55», «Фуми-мару № 53», – рассказала Мария Захарова.

По ее словам, «руководствуясь гуманитарными соображениями», российские пограничники предоставили всем членам экипажа трехдневный сухой паек. Кроме того, прорабатывается возможность доставки из Японии нуждающимся рыбакам дополнительных продуктов питания, топлива и одежды, а также необходимых медикаментов.

«Дело в том, что среди экипажей двух из вышеперечисленных судов есть страдающие серьезными заболеваниями, – отметила представитель министерства. – Не буду их перечислять, но это все тоже принимается в расчет. Соответствующие лекарства планируется доставить».

Мария Захарова обратила внимание, что межправительственное Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов действует уже двадцать лет и при этом «его реализация ежегодно омрачается подобными нарушениями». МИД России призвал японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений документа и достигнутых договоренностей.

Fishnews