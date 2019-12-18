18 декабря 2019 года

Японские суда задержали на Курилах

Российские пограничники задержали за перелов пять судов Японии, добывавших осьминога вблизи Южных Курил. По данным прессы, МИД Страны восходящего солнца заявил протест и призвал освободить суда «из гуманитарных соображений».

Контрольно-проверочные мероприятия проводились 17 декабря. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, в общей сложности на пяти японских судах обнаружили более 6 тонн неучтенного осьминога. В ведомстве отметили, что промысел велся в районе Курильской гряды в соответствии с Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море РФ.

«В целях установления всех обстоятельств правонарушений и в связи с ухудшением гидрометеорологических условий японские суда сопровождены в морской терминал Южно-Курильск», ­ сказано в пресс-релизе.

Японская пресса пишет, что задержанные суда принадлежат нескольким кооперативам из Немуро. По данным газеты The Mainichi, на отконвоированных судах в общей сложности 24 члена экипажа, все они здоровы. Со ссылкой на национальное Агентство по рыболовству издание отмечает, что японские рыбаки могут добывать осьминога, минтай, терпуг и другие объекты вблизи Южных Курил в рамках выделенных квот, взамен Ассоциация рыболовства Хоккайдо платит России около 195 тыс. долларов ежегодно.

Японская вещательная корпорация NHK со ссылкой на генерального секретаря Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщает, что Токио заявил российской стороне о неприемлемости задержания, поскольку «острова являются неотъемлемой частью территории Японии».

Fishnews