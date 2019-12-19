19 декабря 2019 года

Вредящих рыбе строителей будут бить рублем

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Вводятся штрафные санкции за невыполнение требований по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания при градостроительной и иной деятельности.

Закон направлен в Совет Федерации. Согласно тексту документа, штрафы предусмотрены за строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществление другой деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без применения мер по их сохранению.

Предполагается, что взыскания с граждан составят 3-5 тыс. рублей, с должностных лиц - 10-15 тыс. рублей, с юрлиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Отдельно будут наказывать за те же действия (а также за территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территории, архитектурно-строительное проектирование), не согласованные с Росрыболовством. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 8 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Закон предоставляет Росрыболовству полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных новой статьей 8.48, а также статьей 8.35 КоАП - в части уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения биоресурсов, охраняемых международными договорами. Исключения - правонарушения на особо охраняемых природных территориях.

Fishnews