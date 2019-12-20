20 декабря 2019 года

Органическую продукцию на полке выделит специальный значок

С нового года вступает в силу федеральный закон об органической продукции. Минсельхоз определил, каким образом должны помечаться такие товары, чтобы потребитель мог идентифицировать их на полках.

Закон об органической продукции был принят в 2018 г., но с отложенным сроком вступления в силу – с 1 января 2020 г. За счет этого регулирования предполагается создать условия для устойчивого развития в стране органического сельского хозяйства и обеспечения внутреннего рынка отечественными экологически чистыми продуктами.

Министерство сельского хозяйства приказом от 19 ноября 2019 г. № 634 определило, что выделять такую продукцию среди других товаров будет специальный знак – изображение листка (см. фото). Также для идентификации будет использоваться специальный штрихкод, сообщает корреспондент Fishnews. Значок органической может получить и продукция аквакультуры.

В СМИ появилась информация, что ряд профессиональных объединений – Национальный союз производителей и потребителей органической продукции, Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд», Ассоциация компаний розничной торговли и Союз участников потребительского рынка – выступил с призывом ввести годовой мораторий на применение административных санкций по новому закону.

Между тем в законе речь идет о добровольной сертификации. Если продукция не прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям к «органике», ее нельзя будет помечать особым знаком.

Право на использование значка производитель будет получать с момента внесения сведений о нем в единый государственный реестр производителей органической продукции.

Разместить графическое изображение можно будет на упаковке, потребительской и (или) транспортной таре «или на прикрепленных к ней либо помещенных в нее иных носителях информации».

Как и закон, приказ Минсельхоза вступит в силу с 1 января 2020 г.

Fishnews