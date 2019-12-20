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В Ассоциации «Росрыбхоз» прошло последнее в уходящем году заседание правления

Рыбоводы возьмутся за отраслевую статистику

Росрыбхоз проинформировал предприятия о необходимости предоставлять отчетность по объемам производства продукции товарного рыбоводства, включая посадочный материал. Этот показатель вошел в госпрограмму поддержки сельского хозяйства.

В Ассоциации «Росрыбхоз» прошло последнее в уходящем году заседание правления. Его участники обсудили изменения в формах отчетности, которую необходимо сдавать членам отраслевого объединения.

В связи с внесением в госпрограмму развития сельского хозяйства целевого показателя «Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал» Росрыбхоз будет собирать информацию с предприятий об объемах выращенной товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Как сообщает корреспондент Fishnews, эти данные будут подразделяться на категории в зависимости от объектов выращивания – карп, растительноядные, осетровые, лососевые, сиговые, сомовые и прочие. Кроме того, большое внимание будет уделяться отчетности по финансово-экономическим показателям работы предприятий.

Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко попросил рыбоводов не относиться к корпоративной отчетности как к пустой бюрократии и напомнил, что наличие статистических данных по аквакультуре уже не раз выручало отраслевое объединение. «Это жизненно необходимо для нас, – заявил он. – На любые наши предложения по поддержке отрасли чиновники сразу просят показать цифры – статистику и финансово-экономическое обоснование. И по большинству запросов такие сведения у нас есть. Без этого разговора с государством не получится».

Василий Глущенко также рассказал о создании группы по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли, следующее заседание которой назначено на 24 декабря. Он обратил внимание, что хотя цель этой работы – избавить бизнес от излишних контрольных проверок, нельзя допустить, чтобы под «гильотину» попали нормативно-правовые акты, пусть даже принятые десятилетия назад, без которых отрасль просто не сможет нормально функционировать.

«Речь идет даже не столько об отмене каких-то законов или постановлений. Речь идет об упорядочении обязательных требований, которые предъявляются к работе предпринимателей и хозяйствующих субъектов. Это работа очень важная», – подчеркнули в ассоциации и рекомендовали членам Росрыбхоза подавать предложения по перечню актов для «гильотины».

Участники заседания также утвердили новый состав комиссии по присуждению премии Росрыбхоза «За высокие достижения в развитии товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» и рассмотрели план работы ассоциации на первый квартал 2020 г.

Fishnews

  • В Ассоциации «Росрыбхоз» прошло последнее в уходящем году заседание правления
  • Председатель правления Росрыбхоза Василий ГЛУЩЕНКО
  • На заседании обсудили изменения в формах отчетности
  • В Ассоциации «Росрыбхоз» прошло последнее в уходящем году заседание правления
  • В Ассоциации «Росрыбхоз» прошло последнее в уходящем году заседание правления
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