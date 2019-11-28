28 ноября 2019 года

Рыбоводы призывают уберечь от «гильотины» ряд нормативов

Росрыбхоз выступил против отмены шести ветеринарно-санитарных нормативных актов в рамках «регуляторной гильотины». Хотя эти документы утверждены еще в СССР, адекватной замены им пока нет, отмечают в ассоциации.

Соответствующее письмо глава Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко направил сопредседателю рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в рыболовстве, президенту ВАРПЭ Герману Звереву.

Рассмотрев перечень предлагаемых к отмене нормативов в области аквакультуры, специалисты Росрыбхоза назвали документы, упразднение которых может повлечь сбои в технологических процессах. Как сообщает корреспондент Fishnews, это «Временная инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней прудовых рыб» (1957 г.), «Ветеринарно-санитарные правила для рыбоводных хозяйств» (1967 г.), «Временная инструкция по борьбе с болезнями лососевых рыб на рыбоводных заводах» (1968 г.), «Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с болезнями рыб в нерестово-вырастных хозяйствах» (1968 г.), «Инструкция по ветеринарному надзору за перевозками живой рыбы, оплодотворенной икры, раков и других водных организмов» (1971 г.), «Ветеринарно-санитарные требования к племенным рыбоводным хозяйствам» (1985 г.).

В то же время Росрыбхоз не возражает против отмены еще одиннадцати нормативных актов в этой сфере, поскольку в 1997-1998 гг. Минсельхозпрод РФ утвердил им замену.

Напомним, к взвешенному подходу в реализации «регуляторной гильотины» призывает и начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев. В интервью Fishnews он перечислил четыре «основополагающих» нормативных акта времен СССР в области морской безопасности, также предложенных к упразднению.

Fishnews