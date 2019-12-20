20 декабря 2019 года

Качество китайской рыбы беспокоит Россельхознадзор

Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз рыбы и морепродуктов из Китая. В ведомстве «серьезно обеспокоены» множественными случаями выявления запрещенных и вредных веществ в этой продукции.

Речь идет, в частности, о тяжелых металлах (мышьяк, ртуть и кадмий), а также окситетрациклине, сульфадиазине, нитрофуранах. Количество выявленных нарушений с начала 2019 г. в два раза превысило этот показатель за весь 2018 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что в течение 2018 и 2019 гг. оно информировало Главное таможенное управление Китая о каждом таком случае, однако не получило ответной реакции. При сохранении тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая, подчеркнули в пресс-службе.

С 16 декабря сотрудники российского ведомства проверяют предприятия аквакультуры КНР. Это первая такая инспекция с 2009 г. В Россельхознадзоре отметили, что китайские коллеги не содействуют в представлении информации, необходимой для контроля безопасности продукции как со стороны предприятий, так и со стороны компетентного органа республики.

Fishnews