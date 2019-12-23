23 декабря 2019 года

«Коралловую рекордсменку» задержали таможенники в Татарстане

Жительница Казани пыталась незаконно ввезти из Китая 53 коралла, охраняемых СИТЕС. На Татарстанской таможне констатировали своеобразный рекорд по количеству таких контрабандных сувениров.

Экспертиза идентифицировала кораллы как мадрепоровые (Madreporaria, Scleractinia), сообщили Fishnews в пресс-службе Татарстанской таможни. Эти животные подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и ограничены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза.

«Достаточно часто туристы, возвращающиеся с отдыха из Китая, везут с собой на память кораллы, не задумываясь о том, что эти виды находятся под защитой СИТЕС, а следовательно, их ввоз в Россию без разрешительных документов запрещен, – отметил начальник таможенного поста «Аэропорт Казань» Мирзанур Гараев. – В среднем на каждом авиарейсе из Китая мы выявляем у пассажиров по 2-4 коралла, 53 – это своеобразный рекорд».

В отношении женщины возбудили два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на территорию ЕАЭС).

Fishnews