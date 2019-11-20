20 ноября 2019 года

Не все морские сувениры можно ввозить свободно

За нынешний год в международном аэропорту Казани выявили 14 фактов ввоза мадрепоровых кораллов. Они находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«Ввоз объектов, подпадающих под действие Конвенции (СИТЕС), возможен только при наличии разрешительных документов. Кроме того, такие товары в обязательном порядке нужно декларировать»,- рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

По фактам несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товара и его недекларирования возбуждены административные дела. Нарушителей ждут штрафы и конфискация кораллов, сообщили Fishnews в пресс-службе Приволжского таможенного управления .

«Наибольшее количество выявлений незаконного ввоза кораллов приходится на авиарейс Санья (Китай) – Казань», – отметил Мирзанур Гараев.

В ноябре в ходе таможенного контроля этого авиарейса снова обнаружили кораллы – в багаже трех граждан России. Для идентификации вида кораллы направили на экспертизу.

Fishnews