23 декабря 2019 года

Методику для расчета «аквакультурного» вылова обновят

Минсельхоз подготовил новую версию Методики расчета объема добычи водных биоресурсов в целях аквакультуры и сохранения запасов. Публичное обсуждение проекта завершится 17 января.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке отмечается: анализ практики правоприменения нынешней методики (утвержденной приказом Минсельхоза от 30 января 2015 г. № 25) показал, что она требует актуализации. В связи с большим количеством изменений методику планируется издать в новой редакции.

Согласно предлагаемому проекту, исходными данными для расчета станут биотехнические показатели по выращиванию молоди (личинок), объектов товарной аквакультуры, рассады водорослей, а также планируемый объем их получения. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ содержит формулы для расчета количества икры, массы и количества самок и самцов, массы и количества зооспор.

Приложение к проекту методики содержит биотехнологические показатели для разных видов рыб, беспозвоночных и водорослей.

Fishnews