23 декабря 2019 года

На Колыме вынесли приговор «лососевой ОПГ»

Пятерых жителей Магаданской области приговорили к условным срокам за нелегальный промысел кижуча. Ущерб от браконьерской добычи оценили в 745 тыс. рублей.

Суд установил, что житель села Гадля Ольского района в августе прошлого года создал организованную группу, для участия в которой привлек своего родственника и знакомых. На реке Ола они незаконно выловили 399 экземпляров кижуча, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним организованной группой с причинением особо крупного ущерба).

Подсудимые свою вину признали. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 2 до 3 лет с испытательными сроками от 1,5 до 3 лет. Также суд постановил взыскать с браконьеров ущерб (с учетом частично возмещенного) в размере 685 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Fishnews