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Незаконный вылов рыбы – одна из больших проблем Дальнего Востока. Фото с сайта СУ СК по Магаданской области

В Магаданской области раскрыли браконьерский «подряд»

Следственные органы в Магаданской области передали в суд уголовное дело по факту браконьерства с причинением особо крупного ущерба: группа сельчан незаконно ловила лосось и перерабатывала его на территории домовладения.

Пятеро жителей Ольского городского округа обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой, с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, в августе 2018 г. пятеро мужчин, проживающих в селе Гадля, объединились для незаконного вылова тихоокеанского лосося. Для этих целей они нашли автомобили, орудия лова, плавательное средство, а также оборудовали в частном домовладении помещения для переработки: обустроили разделочный цех, мойки, икорный цех, место для изготовления солевого раствора, холодильную установку.

«Работу» пресекли пограничники. На момент задержания был зафиксирован факт незаконной добычи 399 особей кижуча. Общий ущерб водным биоресурсам оценивается в 745 тыс. рублей. Такой размер считается особо крупным.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления по Магаданской области, при осмотре места хранения и переработки незаконно выловленной рыбы в селе оперативные сотрудники обнаружили около 5 тонн замороженной рыбы, а также большое количество полимерной тары для икры и полиэтиленовых мешков для замороженной рыбы.

Fishnews

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НазадМетки: браконьерствоикракижучлососьмагаданская областьуголовное дело
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